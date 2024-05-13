TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Büyükelçisini Kabul Etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev'i kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, dost ve kardeş iki ülke arasında her alanda güzel ilişkilerin bulunduğunu, son zamanda karşılıklı yapılan ziyaretlerin bu ilişkilere büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Yakın zamanda parlamento heyetiyle Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Kurtulmuş, Kazakistan'ın Türk Dünyası için önemini vurguladı.

Kazakistan'da 7 Nisan'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini de ileten Kurtulmuş, Türkiye olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardımda bulunan Kazakistan'a teşekkür etti.