TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108\'inci yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, zaferin tarihimizin şeref sayfalarından biri olduğunu belirterek, mücadelede yer alan kahramanları rahmetle, hürmetle ve minnetle anmayı dile getirdi.

29.04.2024 12:25
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Şanlı ecdadımızın yazdığı, tarihimizin şeref sayfalarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalistlere karşı verilen bu destansı mücadelenin tüm kahramanlarını; Halil Paşa ve neferlerini rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yerdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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