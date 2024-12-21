TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kuzey Makedonya\'da

Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti. Kurtulmuş'u, Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer ilgililer karşıladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş temasları kapsamında Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.