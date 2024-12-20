TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21-23 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gidecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21-23 Aralık'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gidecek. Kurtulmuş, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edilecek. Görüşmelerde; ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

TÜRKÇE EĞİTİM BAYRAMI PROGRAMINA KATILACAK

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak olan Kurtulmuş, burada katılımcılara hitap edecek, bayram kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verecek. Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle görüşme yapacak Kurtulmuş, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi'ni de ziyaret ederek öğrencilere hitap edecek. Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'nu ziyaret edecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına da katılacak. Kurtulmuş'a, milletvekillerinden oluşan parlamento heyeti eşlik edecek.