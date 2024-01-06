TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mehmet Akif İnan\'ı anma mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ı ölümünün 24. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yedi Güzel Adam'ın aksiyoner ismi, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan"ı, ahirete intikalinin yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında "Akif İnan, Kudüs için çarpan yüreğiyle her birimize yeni ufuklar açmış, kurucusu olduğu Memur-Sen ile hak, emek ve adalet mücadelesine önderlik etmiş büyük bir değerimizdi. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.