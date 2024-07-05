TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Merih Demiral'ın cezasını kınadı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen 2 maç cezasını kınayarak, "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.

Kararı kınadığını belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. 'Bizim Çocuklar' kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır."