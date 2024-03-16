TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi anarak adalet ve insan haklarını savundu

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şair Erdem Beyazıt'ın "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı, Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın" dizelerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz yirmili yaşlarında, ömrünün baharında işgalci siyonist İsrail rejiminin buldozerleri tarafından katledilen Rachel Corrie'yi ve küresel vicdana öncülük eden onurlu duruşunu saygıyla anıyoruz. Rachel, sadece sözleriyle değil eylemleriyle de adaletin ve insan haklarının savunucusu oldu. Çıktığı bu yolda engellerle ve tehlikelerle karşılaşmasına rağmen kararlılıkla ilerledi ve vicdanının sesine kulak verdi. 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim' diyerek tüm dünyaya haykıran Rachel Corrie, evrensel bir mücadelenin simgesi oldu. Rachel'in aziz hatırası insanlığın geleceği adına ümitleri her daim canlı tutacaktır."