TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, şair Erdem Beyazıt'ın "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı, Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın" dizelerine yer vererek şu ifadeleri kullandı:
"Henüz yirmili yaşlarında, ömrünün baharında işgalci siyonist İsrail rejiminin buldozerleri tarafından katledilen Rachel Corrie'yi ve küresel vicdana öncülük eden onurlu duruşunu saygıyla anıyoruz. Rachel, sadece sözleriyle değil eylemleriyle de adaletin ve insan haklarının savunucusu oldu. Çıktığı bu yolda engellerle ve tehlikelerle karşılaşmasına rağmen kararlılıkla ilerledi ve vicdanının sesine kulak verdi. 'Zulüm bizdense, ben bizden değilim' diyerek tüm dünyaya haykıran Rachel Corrie, evrensel bir mücadelenin simgesi oldu. Rachel'in aziz hatırası insanlığın geleceği adına ümitleri her daim canlı tutacaktır."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi anarak adalet ve insan haklarını savundu - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEM Parti'ye ait olduğu iddia edilen sahte afişlerle ilgili açıklama yaptı. Yavaş, bu tür oyunlara başvuranların halkın karşısına çıkamayacakları için böyle yollara başvurduklarını belirtti. Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ve vatandaşların polise başvurmaları istendi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Gökçebey ve Devrek'te yapılan etkinliklere katılarak saha çalışmalarını sürdürdü. Gökçebey'de proje lansman toplantısına katılan Avcı, Devrek'te ise bir okulu ziyaret etti ve esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan Kemer Çamyuva Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin bölgenin çevresel sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynayacağını ve turizm potansiyelini artıracağını söyledi. Ayrıca, bakanlık tarafından işletilen mavi bayraklı halk plajı sayısının 12'ye yükseltildiği ve Antalya'da yapılan kazı çalışmaları için 5,5 milyar liralık bir bütçe ayrıldığı da belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Altındağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Altıngöz, Altındağ Belediyesi işçilerinin eylemlerini desteklediklerini ve sorunları yakından takip ettiklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yeşil Fatih projeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem riskine dikkat çekerek, İstanbul depremi için hazırlıklar yaptıklarını belirtti. Bakan Özhaseki ayrıca, sıfır atık projeleri ve çevreci belediyecilik anlayışı hakkında da bilgi verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro açılışına katıldı. Bir şahıs elindeki Kuran-ı Kerim'i göstererek açılışta konuşan İmamoğlu'nun sözlerini böldü. Miting alanındaki kalabalığın şüpheli şahsa artan tepkilerini İmamoğlu sakinleştirmeye çalıştı. İmamoğlu olayın akabinde, "Eline yüce Kuran-ı Kerim'i alıp onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hazar Gölü kıyısında bulunan sosyal tesis, kayyım tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, devire tepki göstererek, '15 gün var seçimlere bu talan burada devam ediyor. Buradan sesleniyorum; bu talana son ver kayyım. Ne istiyorsunuz Diyarbakır'ın malından mülkünden? 15 gün var seçime, güvenmiyor musunuz? Kime güvenmiyorsunuz? Bunları söyleyin' dedi.
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Hisarcık için taleplerini ilettiklerini belirtti. Çalışkan, bakanın bu talepleri çözeceğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinin artırılmasını eleştirerek, bu uygulamaların vatandaşları daha da zor duruma düşüreceğini ve toplumsal sorunların artacağını belirtti. Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirerek, acı reçeteyi vatandaşa kesenlerin öncelikle kendilerine bakması gerektiğini vurguladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli ve beraberindeki heyet, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret ederek Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ve yönetimi ile sohbet etti.
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sahada her gün vatandaşlarla bir araya geliyor.
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