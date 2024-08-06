Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Vyacheslav Volodin ile telefonda görüştü. Volodin, Kurtulmuş'u, 28-29 Kasım tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek olan 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık' konferansına davet etti. Kurtulmuş, yapılan davet için teşekkür edip, eylül ayında parlamento heyeti ile Moskova'ya gerçekleştirecekleri resmi ziyareti hatırlattı ve bu vesileyle konferans hazırlıkları da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki konuların geniş bir biçimde ele alabileceklerini kaydetti. Kurtulmuş görüşmede, terörün ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu, birçok ülkenin terörün tehlikesi altında kaldığını ve bazı büyük güçlerin terör örgütlerini vekalet savaşlarının aracı olarak kullandıklarını söyledi. Kurtulmuş ayrıca İsrail'in 1 yıla yakın süredir Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları esefle kınadığını vurgulayarak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye karşı düzenlediği saldırıyı devlet terörü olarak niteledi.