TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek verdi. Kurtulmuş, sağlık camiasının fedakar çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi için TBMM olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'deki sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının hayat şartlarının daha mükemmel hale getirilmesi için TBMM'nin sorumluluklarını yerine getireceğini vurguladı.

14.03.2024 14:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartlarının yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, doktorlara ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi. Ziyarette, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan da yer aldı.

Ziyaretin ardından sağlık personeli ve sağlık çalışanlarıyla birlikte açıklamada bulunan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TBMM Hastanesi'ndeki doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiğini söyledi. 14 Mart Tıp Bayramını tebrik eden Kurtulmuş, sağlık camiasının Türkiye'de en fedakarca çalışan camialardan birisi olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İnsan hayatına dokunan, doğumdan son ana kadar insanın bütün hayatına emek veren, insanın hayatının kalitesini artırmaya çalışan, hastalıkları ortadan kaldırmaya gayret eden, ondan da önemlisi sadece hastalarına şefkatle, merhametle, onların sadece bedenlerinin değil psikolojilerinin de iyileşmesi için fedakarca çalışan bütün sağlık personelimizi canıyürekten tebrik ediyorum. Emekleri var olsun." ifadesini kullandı.

Türkiye'de son yıllarda sağlık sektörünün büyük bir atılım içinde olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şehir hastanelerinin ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hastanelerin, canla başla çalışan sağlık personelinin gayretleriyle yoğun hizmetler verdiğini vurguladı.

Türkiye'de sağlık hizmetine erişebilirliğin artırılması ve aynı zamanda hizmet kalitesinin artırılması için büyük bir gayret sarf edildiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her alanda fevkalade ciddi bir kalite içerisinde olan sağlık personelinin fedakar çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartlarının yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'deki sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi daha mükemmel hale getirilmesi, sağlık çalışanlarımızın hayat şartlarının daha mükemmel hale getirilebilmesi için TBMM olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz, getirmeye devam edeceğiz."

Kurtulmuş, sağlık personelinin gayretleriyle Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktanın her geçen gün daha ileriye gideceğini ve Türkiye'nin sağlık alanında parmakla gösterilen bir ülke olmaya daha güçlü şekilde adım adım ilerleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor - Son Dakika

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