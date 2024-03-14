TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartlarının yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.
Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Meclis Hastanesi'ni ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, doktorlara ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi. Ziyarette, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan da yer aldı.
Ziyaretin ardından sağlık personeli ve sağlık çalışanlarıyla birlikte açıklamada bulunan Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla TBMM Hastanesi'ndeki doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiğini söyledi. 14 Mart Tıp Bayramını tebrik eden Kurtulmuş, sağlık camiasının Türkiye'de en fedakarca çalışan camialardan birisi olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İnsan hayatına dokunan, doğumdan son ana kadar insanın bütün hayatına emek veren, insanın hayatının kalitesini artırmaya çalışan, hastalıkları ortadan kaldırmaya gayret eden, ondan da önemlisi sadece hastalarına şefkatle, merhametle, onların sadece bedenlerinin değil psikolojilerinin de iyileşmesi için fedakarca çalışan bütün sağlık personelimizi canıyürekten tebrik ediyorum. Emekleri var olsun." ifadesini kullandı.
Türkiye'de son yıllarda sağlık sektörünün büyük bir atılım içinde olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şehir hastanelerinin ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan hastanelerin, canla başla çalışan sağlık personelinin gayretleriyle yoğun hizmetler verdiğini vurguladı.
Türkiye'de sağlık hizmetine erişebilirliğin artırılması ve aynı zamanda hizmet kalitesinin artırılması için büyük bir gayret sarf edildiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Her alanda fevkalade ciddi bir kalite içerisinde olan sağlık personelinin fedakar çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, çalışanların standartlarının yükseltilmesi için de TBMM olarak her zaman üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'deki sağlık sisteminin daha da iyileştirilmesi daha mükemmel hale getirilmesi, sağlık çalışanlarımızın hayat şartlarının daha mükemmel hale getirilebilmesi için TBMM olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz, getirmeye devam edeceğiz."
Kurtulmuş, sağlık personelinin gayretleriyle Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktanın her geçen gün daha ileriye gideceğini ve Türkiye'nin sağlık alanında parmakla gösterilen bir ülke olmaya daha güçlü şekilde adım adım ilerleyeceğini kaydetti.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Şartlarının İyileştirilmesi İçin Gayret Ediyor - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda, İslamofobi'nin küresel ve yerel boyutları ele alındı. Konuşmacılar, İslamofobi'nin artışına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, İslamofobi'nin hukuk sistemlerinde daha net bir şekilde tanımlanması gerektiği belirtildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefini açıkladı. Güler, Suşehri ilçesindeki açılışta, Sivas'ta yeni bir ekosistem inşa etmeyi ve ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, Geminbeli Tüneli'nin inşaatının sorunsuz ilerlediğini ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde gerçekleştirilen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına yönelik 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasını değerlendirdi. Ayaydın, kararın geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurduğunu ve 24 saat boyunca beklediğini belirtti.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in Mucurlular Derneği ziyareti sırasında yaptığı cami ve cemevi benzetmesi tartışmalara neden oldu. Dernek başkanı Veysel Eken, siyasilerin milli ve manevi değerlere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da gerçekleştirdiği asayiş denetimlerinde 4 bin 543 kişiyi sorguladı, aranan şahıslar dahil olmak üzere toplam 10 kişi yakalandı. Denetimlerde ayrıca, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, hırsızlık konusu 1 motosiklet, 3 gram esrar maddesi, 15 gram kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi ve huzuru sağlamak başarısını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?