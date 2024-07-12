TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit İstihkam Astsubayı için başsağlığı diledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.