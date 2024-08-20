TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.