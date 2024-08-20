TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanarak şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi - Son Dakika