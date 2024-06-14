TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karne heyecanı yaşayan tüm çocuklarımızı, gençlerimizi, değerli ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; her birine keyifli, neşe dolu bir tatil diliyorum. Sevgili çocuklar, gençler; dinlenmeyi ve spor yapmayı unutmayın. Sizler bizim için çok değerlisiniz."