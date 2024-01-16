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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mersin Aydıncık'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aydıncık'taki trafik kazası için başsağlığı mesajı - Son Dakika