TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz etti. Kurtulmuş, bayramın paylaşma ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir zaman olduğunu belirtti ve bayramın kutlu olması temennisinde bulundu.

16.06.2024 08:33
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Allah'a yakınlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramı olan Kurban Bayramı'nın kutlu olması temennisini iletti.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerde, akraba, dost ve komşularımızdan başlayarak tüm Müslümanlarla birlikte, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Rabb'imize şükürler olsun. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

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