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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Kurtulmuş, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı
25.01.2024 - 17:09,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Malatya depremi için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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