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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'u haysiyetli bir Müslüman, hür ve cesur bir kalem, fedakar bir vatansever olarak tanımladı ve vefatının 87'nci yılında saygı ve rahmetle anıldığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı
27.12.2023 - 12:19,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

" Mehmet Akif Ersoy, yüce milletimizin hafızasında bir şair olmanın çok ötesinde haysiyetli bir Müslüman, hür ve cesur bir kalem, aklı ve vicdanı eyleme geçiren bir hatip, namuslu bir mütefekkir, fedakar bir vatansever, büyük bir Milli Mücadele kahramanıdır. Vefatının 87'nci yılında Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mehmet Akif Ersoy mesajı - Son Dakika
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