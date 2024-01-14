TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan Prof. Dr. Faruk Beşer için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden ilahiyatçı Prof. Dr. Faruk Beşer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dar-ı bekaya irtihal eden İslam Hukuku hocası, Prof. Dr. Faruk Beşer'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Değerli bir alim, yazar ve akademisyen idi. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.