TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur. Ramazanımız mübarek olsun."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, BBP'nin Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğini ve bazı yerlerde kendi adaylarıyla da yarıştığını belirtti. Destici, seçimlerin devlet ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti ve BBP'nin inandığı değerler için siyaset yaptığını vurguladı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği'ni ziyaret ederek, sektörde yaşanan sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya'da partisinin belediye başkan adayları toplantısına katıldı. Özdağ, aday tanıtım programında yaptığı konuşmada partilerine olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ayrıca, seçmenlerin sessiz ve kararlı bir şekilde Zafer Partisi'ne oy vermeye hazırlandığını ifade etti. Özdağ, ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Kolip ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Hizan'da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakırhan, Tatvan'da ise seçim koordinasyon merkezinde görüşmeler yaptı. Bakırhan, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, Tatvan'da bulunan helal seçmenleri sandığa getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te yapacakları hizmetleri halkın desteğiyle hayata geçireceklerini belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün daha müreffeh, çağdaş, modern ve yaşanılabilir bir şehir olmasını hedeflediklerini söyledi.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bir soruyu yanıtlarken ‘beyaz bayrak’ tavsiyesinde bulununca tepki topladı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Karabük Vizyonu Medya Buluşması' programını düzenledi. Buluşmada parti yetkilileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve seçim sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.
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