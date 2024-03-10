TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazanın, dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olmasını umut ettiğini belirtti. Kurtulmuş, Ramazan'ın ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

10.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:34
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, soydaşlarımıza, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur. Ramazanımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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