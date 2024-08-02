TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şanlıurfa'daki Kazada Hayatını Kaybeden Çocuklar İçin Taziye Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden çocuklar için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden çocuklarımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yavrularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.