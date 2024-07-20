TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehit Piyade Yarbay Demirkan için Başsağlığı Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.