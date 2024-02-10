TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 106. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 106. yılında anma mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülhamid Han\'ın vefatının 106. yılında anma mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Sultan Abdülhamid Han'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anarak, Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar ayakta tutması ve Filistin için verdiği mücadelesini hatırlattı.

10.02.2024 17:15
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2. Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 106. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sultan Abdülhamid Han'ı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. En zor dönemlerinde Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar ayakta tutması ve Filistin için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 106. yılında anma mesajı yayımladı - Son Dakika


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