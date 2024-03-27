TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yaptığı saldırıyı kınayarak, "Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de milli kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, X hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik provokasyonlara bir yenisi eklenmiş ve Hannover Başkonsolosluğumuza saldırıda bulunulmuştur. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenleri telin ediyor, vatandaşlarımıza ve başkonsolosluk mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizde milletimizi birbirine düşürmeye çabalayan terör örgütünün yurt dışı uzantılarının hadsiz ve mütecaviz tavırlarını Avrupa ülkelerindeki yöneticilerin engellemeleri gerektiğini ve Türk toplumunun can ve mal emniyetini sağlamak zorunda olduklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. On yıllar boyunca hem Avrupa toplumlarıyla uyumlu hem de milli kimliğini koruyarak ayakta kalmış olan güçlü Türk diasporasını parçalamayı hiç kimse başaramayacaktır." - ANKARA