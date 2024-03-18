TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanlar olduğunu belirterek, Türkiye'yi durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletin evlatlarının direndiğini ifade etti.
Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Kurtulmuş, aradan bir asır geçmesine rağmen milletin ruh halinin değişmediğini belirterek, "Çanakkale ecdadımızın sıra dağlar gibi durarak şehit olduğu Çanakkale Geçilmez Destanı'nda yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimiz, aynı delalette, aynı bilinçte durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi, bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür bir şekilde yerinde durmaktadır. Bugün de sınır içinde, sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyan emperyalist güçler tarafından büyütülerek, beslenerek, güçlendirilerek ortaya salınan, Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek, durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir" dedi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye'yi durdurmak için teröre alet olanlara karşı milletin evlatları direniyor - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Atatürk milliyetçiliğinin memleketin her insanını eşit görmek olduğunu belirtti. İmamoğlu, ayrıca doğanın, vatanın, suyun ve toprağın korunmasının en büyük milliyetçilik olduğunu vurguladı. İftar programında ise farklı inanç gruplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, kardeşlik ve hoşgörüyle kurulan sofraların insanları mutlu ve adaletli bir hayata taşıyacağını ifade etti.
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