TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü.

14.05.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü.

Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile makamında görüştü. Kurtulmuş görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının ağır bedelleri olduğunu belirterek, "Bir an önce Rusya Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temin edilerek savaşın sonlandırılması, kalıcı, onurlu barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak çaba sarf ediyoruz. Ukrayna içinde yerel halklar yasasının çıkarılması bu halklara verilen haklar bizim için önemli. Ukrayna hükümetine teşekkür ediyoruz. Sadece Kırım'ın ilhakı değil, Ukrayna'nın doğusunun Rusya tarafından hukuksuz şekilde ilhak edilmesini hiçbir şekilde tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz" dedi.

Stefanchuk ise barışı doğru tanımlamanın gerektiğini belirterek, "Sağlanacak barış adil ve sürdürülebilir olmalıdır. Biz kendi barış formülümüzü oluşturduk. Bu anlamda Barış Zirvesi düzenlenecek. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Zirvesi'ne davetimizi kabul edip bizzat teşrif edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Ukrayna, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:24:49. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement