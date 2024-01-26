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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararı değerlendirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı kararı değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı aldığı ihtiyati tedbir kararını değerlendirerek, bu kararın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçlarına karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatladığını ve önemli bir adım olduğunu belirtti. Kurtulmuş, ayrıca dünyanın Gazze'deki katliamları durdurması, insani yardımları hızlı bir şekilde ulaştırması ve eli kanlı katilleri yargılayarak cezalandırması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail\'e karşı aldığı kararı değerlendirdi
26.01.2024 - 16:27,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin " Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti:

"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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