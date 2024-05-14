TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek yeni anayasa görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin darbelerin ürünü olan mevcut anayasadan kurtulacağını ve yeni, sivil, demokratik bir anayasa ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Ayrıca, anayasa çalışmalarının şeffaf ve katılımcı bir süreç olacağını vurguladı.

14.05.2024 14:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin, "Söz de karar da Meclis'indir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır." dedi.

Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında MHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu.

Meclis'te, anayasaya ilişkin çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşlerini aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, verimli ve faydalı görüşme yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır. Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz. Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.

Kaynak: AA

Türkiye, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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