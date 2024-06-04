TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan\'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti. Görüşme sonrasında Erbakan, Türkiye siyaseti ve ülkenin meseleleriyle ilgili genel bir müzakere yapıldığını belirtti. Kurtulmuş'un, yeni anayasa çalışması içerisinde olduklarını ve partilerin katkı sağlamasını beklediklerini ifade ettiğini aktaran Erbakan, anayasa taslağını ileteceklerini ve her kesimin görüşünün alınarak mutabakatla yapılmasının faydalı olacağını söyledi.

04.06.2024 16:53
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye siyaseti ve ülkenin meseleleriyle ilgili genel bir müzakere yaptıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, iktidar kanadının ve toplumun önemli bir kesiminin talebiyle yeni anayasa çalışması içerisinde olduklarını dile getirdiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaya Meclis'te grubu olan, grubu olmasa bile partilerin katkı sağlamasını beklediklerini ifade ettiler. Bu meyanda bir görüşme oldu. Bizim tavsiyelerimizi, tekliflerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi bu noktada almak istediklerini ifade ettiler. Bizim de zaten Yeniden Refah Partisi olarak, son dönemde bir anayasa taslağı çalışmamız var. Bu, hemen hemen son noktasına geldi. Biz de Sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağını ileteceğimizi ifade ettik. Kendileri de böyle bir anayasanın bütün bir milletin anayasası olması gerektiğini ve her kesimin görüşünün alınarak, mümkün olan en yüksek düzeyde mutabakatla yapılmasının faydalı olacağını ifade ettiler."

Erbakan, Hakkari Belediyesine kayyum atanması konusunda sorulan bir soruya, "Öncelikle bu şahsın adaylığının gerçekleşmemesi gerekir. Aday olma izninin verilmemesi, konunun bu noktaya gelmemesi gerekir. Bu yapılmadan, aday olmasına mani bir durum görülmediği halde, sonradan seçilip milletin desteğini, oyunu aldıktan sonra bu gibi hareketlerin yapılması, toplumsal barışa, iktidara, yetkili kurumlara da zarar veriyor. Baştan tedbirin alınıp, bu durumda olan kimselerin adaylığının gerçekleşmemesi daha doğru yoldur." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti - Son Dakika

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