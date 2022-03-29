TBMM Başkanı Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması

29.03.2022 19:30
TBMM Başkanı Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Birliği'nin şu anki karar mercilerinde, üye ülkelerden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Avrupa Birliği'nin şu anki karar mercilerinde, üye ülkelerden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıyor." dedi.

Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendiren Şentop, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Toplantısı'na misafir olarak davet edildiğini, toplantının salgın dönemi sonrası yüz yüze ilk toplantı olması bakımından önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda iki oturumda da konuştuğunu ve sonuç bildirgesiyle ilgili bir değerlendirme yapmak üzere söz aldığını kaydeden Şentop, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna'yı öncelikle bir insani ateşkese ikna etmesi ve daha sonrasında da bu ateşkesi kalıcı hale getirmesi için yaptıklarını anlatmaya çalıştığını ifade etti.

Toplantının sonuç bildirgesini eleştirdi

TBMM Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği'nin şu anki karar mercilerinde, üye ülkelerden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye aleyhine bir blokaj oluşturmaya çalışıyor. AB-Türkiye ilişkilerini bu iki ülkenin dar, sınırlayıcı, tamamen basit, kendi çıkarlarına göre planladıkları bazı bakış açılarına hapsetmelerini, AB'nin üzerinde bu anlamda görüş ipoteği koymalarını eleştirdim. Nitekim bu sonuç metninde de bu iki ülkenin müdahil olmasıyla Türkiye konusunda, 'insan hakları, hukuk devleti' gibi vurgular yaparak, biraz da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın tezlerini çağrıştıran ifadelerle bir metin konuldu. Bunu da eleştirdik, bunu kabul etmediğimizi söyledik. Bugün dünyanın nefesini tutarak izlemiş olduğu bir krizde Türkiye bir rol oynuyor. Bu görüşmelerin yapıldığı gün İstanbul'da Ukrayna ve Rusya heyetleri 'Barış nasıl sağlanır, diyalog, müzakere ortamı nasıl geliştirilir?' diye toplantı yapıyorlar. 'Böyle bir ortamda orada konuşup duruyorsunuz ama içinizden hiçbir ülke, bu iki ülkeyi bir araya getirebilecek, ateşkesi sağlayabilecek bir adım atacak bir gücü, takati yok' diye ifade ettik."

"Avrupa'nın geleceği ancak Türkiye ile beraber mümkün olabilir"

AB ile ilişkilerin, Avrupa'nın güvenliği ve geleceği bakımından önemli olduğunu ifade eden Şentop, "Avrupa'nın geleceği ancak Türkiye ile beraber mümkün olabilir." dedi.

Birçok ülkenin meclis başkanının bu konuda Türkiye ile hemfikir olduğunu dile getiren Şentop, "Pozitif gündeme odaklanmamız gerektiğini, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bu şekildeki değerlendirmelerini ciddiye almamamız gerektiğini söylediler. Tabii onların burada resmi manada bir itiraz geliştirebilmeleri konusunda da söyledikleri var. Diyorlar ki; 'Böyle bir ortamda AB içerisinde bir uyumsuzluk, anlaşmazlık olduğu izlenimi vermekten kaçınıyoruz. Zor bir dönem'. Bu görüşlere katılmadıklarını bize söylediler. Zaman içerisinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Kesiminin bu tür görüşlerine, pozisyon alışlarına bir rahatsızlık doğduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Şentop, bunların çok önemli olmadığını ifade ederek, "Türkiye yoluna devam ediyor. Güçlü, itibarlı bir şekilde devam ediyor. Hem Ukrayna hem Rusya'nın ikisinin aynı anda güvenebileceği bir ülke olarak Türkiye'yi görmeleri ve seçmeleri Türkiye'nin konumunu, itibarını gösteriyor. Bunu yapabilecek başka bir ülke dünyada şu anda yok." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na işaret eden Şentop, "Bunu bir toplantıyla halledebilmek kolay değil. Ama önemli olan; bu toplantıların ciddi bir şekilde yapılabilmesiydi, bunların yapılabileceği bir ortamın kurulmasıydı. Türkiye bunu sağladı. Cumhurbaşkanımızın başından beri yürütmüş olduğu telefon trafiği ile beraber liderleri ikna ederek bir adım atılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Tarafların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Şentop, "Bunun devam etmesi lazım. Putin ve Zelenskiy'nin de bir araya gelerek öncelikle insani ateşkes sağlaması, sonra da bu ateşkesi daimi hale getirecek kararların alınması lazım. Türkiye bu konuda elinden geleni yapıyor. Çünkü bu kriz, sadece Rusya-Ukrayna arasında bir krizden ibaret değil, bölgemizi, Avrupa'yı etkileyen bir kriz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin büyük bir öncülük yaptığını belirterek, sözlerini, "Bu önemli. Burada bulunan bütün ülkelerin toplamından daha fazla kıymet ifade eden bir şey bu." diye tamamladı.

YORUMLAR
500
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Beyin göçü hızlanıyor ve yoksullaşıyoruz TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Beyin göçü hızlanıyor ve yoksullaşıyoruz TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:47:28. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement