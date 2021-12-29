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TBMM Başkanı Şentop Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü

29.12.2021 00:57
TBMM Başkanı Şentop Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Ben kendim de üçüncü doz olarak Türkovak oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Ben kendim de üçüncü doz olarak Türkovak oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve beraberindeki heyetle TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Şentop, Arnavut mevkidaşı ile önce başbaşa görüştü. Ardından da heyetler arası görüşmeye geçildi. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Arnavut halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Şentop, Türkiye'nin, 2021'in ilk 9 ayı itibariyle 600 milyon doları aşan ve müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz, ticaret hacmimizi bir milyar Dolar seviyesine çıkarmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik sürecini desteklediklerini kaydeden Şentop, "AB'nin karar alma konusunda gecikmesi ve bu süreçlerdeki vizyonsuzluğu Balkanlar'da özellikle birçok konuyu da olumsuz yönde etkilemektedir. Başta Bosna Hersek'te olmak üzere, Kosova ile ilgili sorunlar başta olmak üzere pek çok konu AB'nin vizyonsuz yaklaşımları sebebiyle sorumluluk taşıması gerektiğini düşündüğümüz konular" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ise 2019 yılında Arnavutluik'ta meydana gelen depremde Türkiye'nin yardımlarından dolayı teşekkür ederek, "Örneğin deprem olduğu zaman 2019'da, Sayın Cumhurbaşkanınız ve Türkiye devleti, enkaz altındaki insanları kurtarmak için ilk yardım ekipleri gönderen ülkedir. Biz şu anda görüşmedeyken Arnavutluk'ta gerçekten çok güzel bir olay gerçekleşmektedir. 524 aile, Ocak'ta yeni evlerine girmiş olacak. Bu, sayın Cumhurbaşkanınız ve Türk hükümeti sayesindedir" şeklinde konuştu.

Şentop, salgın sürecinin insanların birbirinden ne kadar etkilendiklerini gösterdiğini belirterek, " Afrika'da şu anda yüze 6'nın altında aşılama oranları. Bütün Almanları ve Fransızları aşılasanız da Afrika'daki yeni bir mutant Avrupa'yı da etkileyebiliyor. Onun için geçen hafta itibarıyla Türkiye, yerli kendi aşısını üretti ve kullanımı aldı. Hızlı kullanım izniyle Türkovak. Ben kendim de üçüncü doz olarak Türkovak oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

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Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, DOST Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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