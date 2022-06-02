TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

"Karabağ" başlıklı INCSOS 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüştü. Gafarova, görüşmede Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının himayesinde düzenlenen 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin iki ülkenin akademisyenlerinin ortak faaliyetlerini daha da güçlendirmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti. Azerbaycan'da bu etkinliği düzenlenmesini teklif ettiği ve desteklediği için Şentop'a teşekkür eden Gafarova, bu tür bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinin iki ülkenin üniversiteleri ve bilim çevreleri arasındaki işbirliğinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Gafarova, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin Karabağ'a adanan temasının da çok önemli olduğunu ifade ederek, "Karabağ gerçeklerinin akademik çevrelerce vurgulanması ve bilim literatürüne yansıtılması çok önemlidir. Kardeş ülkeler olan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin mevcut seviyesinin birlik ve beraberliğimizin yeni bir tezahürüdür. 44 günlük vatan savaşında kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği açık siyasi ve manevi destek, bu birliğin parlak bir örneğidir" dedi.

Gafarova, 15 Haziran'da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin müttefiklik seviyesine taşıyan Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının birinci yıldönümünün kutlayacağını hatırlatarak, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da imzalanan Şuşa Deklarasyonu ile Azerbaycan-Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerinin zirveye taşındığını ifade etti.

Samimi sözlerinden dolayı Gafarova'ya teşekkür TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki ülkenin halklarının temsilcileri olan parlamentoların devlet başkanlarının siyasi iradesini desteklediğini belirtti. Şentop, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in ifade ettiği "tek millet, iki devlet" ilkesine dayandığını söyledi. Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin gelecekte daha da gelişeceğini ve güçleneceğini vurgulayan Şentop, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi çerçevesinde yapılacak tartışmaların iki ülkenin bilim çevresinin ortak faaliyetlerini güçlendirmek, İki ülke ve halkları için önemli konuların ele alınması açısından faydalı olacağını dile getirdi. Şentop, Azerbaycan tarafına bu önemli etkinliği üst düzeyde düzenlediği için Gafarova'ya teşekkür etti.

Parlamento başkanları arasında yapılan görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde de bulunulduğu aktarıldı. - BAKÜ