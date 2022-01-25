TBMM Başkanı Şentop, Hindistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hindistan Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Milli Gün dolayısıyla Hindistan Halk Meclisi Başkanı Om Birla ile Hindistan Eyaletler Meclisi Başkanı M. Venkaiah Naidu'ya ayrı ayrı tebrik mektubu gönderdi.

Hindistan Milli Günü'nü kutlayan Şentop, "Türkiye ve Hindistan arasındaki samimi dostluk ilişkilerinin temelinde köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde devam ettirilmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda gelişmektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, Hindistan halkına, sıhhat, huzur ve saadet temennilerini iletti.