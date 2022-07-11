TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR - Son Dakika
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR

11.07.2022 21:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, 'Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, 'Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Onun için yine bazı hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde memleketi Tekirdağ'da Şehir Hastanesi'nde personel ile kırsal Yağcı ve Banarlı mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşmaya katılıp, Süleymanpaşa Belediyesi'nin Karacakılavuz Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Keşkek Fevstivali'nin açılışını yaptı. Şentop, festival alanında keşkek karıştırarak katılımcılara ikram ettikten sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte havanda buğday dövdü.

'ÇOK ZOR İKİ YIL GEÇİRDİK'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Şentop, katılanların bayramlarını kutlayarak, dünyanın barış ve huzur ortamı içerisinde bayramları kutlamasını istediklerini dile getirdi. Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için büyük bir bayram olduğunu söyleyen Şentop, 'Muhakkak buradaki bulunanların yakınlarından da hac da olanlar var, 2 yıl boyunca hac yapma imkanı bulamamıştık. Salgın sürecinin hafiflemesi ile beraber hac yapma imkanı da bu yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın gidebileceği hac imkanı da olacak. Tabi yavaş, yavaş salgın şartları da iyileşiyor diyorduk fakat biliyorsunuz yine sayıca artış var. Her ne kadar salgındaki hastalığın seyri biraz hafif gitse de yine de bulaşma sayısında artış var. Onun için yine bazı hassasiyetlerimizi öne çıkarmak, mesafe ve hijyene dikkat etmek, mümkünse toplu ve kapalı alanlarda maske kullanmak gibi hususlara riayet etmekte fayda var. Çok zor iki yıl geçirdik, bir daha o günleri Allah göstermesin bizlere" diye konuştu.

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TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma programları ile Keşkek Şenliği'ne katıldı (2) TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma programları ile Keşkek Şenliği'ne katıldı (2) GÜNDEM / 10 Temmuz 2022 GÜNDEM / 10 Temmuz 2022
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Kurban Bayramı, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM BAŞKANI ŞENTOP KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANMADA FAYDA VAR - Son Dakika
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