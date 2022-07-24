Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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