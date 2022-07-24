TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

24.07.2022 14:01
TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizi uluslararası alanda tescil ve ilan eden Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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