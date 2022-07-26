TBMM Başkanı Şentop, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması talebi üzerine TBMM Genel Kurulu'nu, 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP, 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 93 ve TBMM İç tüzüğünün 7'nci maddesi gereği CHP'nin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Şentop'un çağrısı siyasi parti gruplarına iletildi. TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısına ulaşılırsa genel görüşme başlayacak. CHP grubu daha sonra sağlıkta şiddetle ilgili 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini Genel Kurul'dan talep edecek.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı basın toplantısında, "Biz, iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantı çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz" demişti.