TBMM Başkanı Şentop Millet Kütüphanesinin temelini atacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop Millet Kütüphanesinin temelini atacak

14.10.2022 14:39
TBMM Başkanı Şentop Millet Kütüphanesinin temelini atacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'e gelerek Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Kütüphanesi'nin temelini atacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'e gelerek Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi'ne yaptırılan Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Kütüphanesi'nin temelini atacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 15 Ekim Cuma günü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı dev eserlerden birisi olan Millet Kütüphanesi'nin temelini atmaya geliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Millet Kütüphanesi'nin şehrin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade ederek, "Gençlerimiz için Akkent Mahallesi'ne Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Kütüphanesi'ni yapıyoruz. Millet Kütüphanemizde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, yemekhane ve kafeterya, ücretsiz internet hizmetleri ile 24 saat açık olacak. Mimarisiyle, içindeki fonksiyonları ile 40 bin metrekare inşaat alanı ile 24 saat açık Millet Kütüphanemiz şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi simge mimari yapılarından biri olacak. Bu önemli projemizin temelini 15 Ekim Cuma günü TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop atacak. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Gaziantep, Şahinbey, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop Millet Kütüphanesinin temelini atacak - Son Dakika

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