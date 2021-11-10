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TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması

10.11.2021 01:14
TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın, "Onun, Türk milletiyle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak Türkiye'nin milli menfaatlerini daima önde tutmak, tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmak" olduğunu vurgulayan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk, milletimizin tam bağımsızlık idealini şahsında somut hale getirmiş bir liderdir. O ve yol arkadaşları, sonraki kuşaklara sadece bir vatan emanet etmekle kalmamış, uğruna can verme kararlılığına sahip olduğumuz milli bir ülkü ve milli bir irade bırakmışlardır.

Bütün dünya karmaşa içinde çalkalanırken bugün ülkemiz barış ve huzur içerisinde geleceğe doğru yürüyorsa, bu durum, onun liderliğinde Milli Mücadele kahramanlarının önümüze koyduğu hedef, vizyon ve bizlerin bu uğurda kararlı mücadelesiyle mümkün olmaktadır. Herkes şunu iyi bilmelidir ki milletimiz, tam bağımsız ve yeniden büyük Türkiye ideali yolunda ebediyete kadar azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika
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