TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

22.07.2022 17:55
TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.

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YORUMLAR
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İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması dünya genelinde fiyatların düşmesini sağlayacak İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması dünya genelinde fiyatların düşmesini sağlayacak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl problemi Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü.
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan tahıl sevkiyatı anlaşması mesajı Açıklaması - Son Dakika
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