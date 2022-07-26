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Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları - Son Dakika

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