TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları

26.07.2022 16:45

CHP'nin 120 imza toplayarak TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebi sonrası TBMM Başkanı Şentop da harekete geçti. Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla sebebiyle siyasi parti gruplarını 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

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Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti gruplarını olağanüstü toplantıya çağırdı! Gündem sağlık çalışanlarına şiddet olayları - Son Dakika
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