TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü

26.02.2022 21:51
TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop görüşmede, "Savaşın kazananı olmaz" diyerek, Rus tarafına, haksız ve hukuksuz operasyonu derhal durdurma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayarak, mevcut krizin, uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturulması dileğini yineledi. Şentop, "Türkiye ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanımızın inisiyatifleriyle, gerginliğin azaltılması için samimi çaba sarf etmektedir. Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde de olmak üzere iletişim kurulması için yardımcı olmaya hazırız. Bu anlayışla bir an evvel ateşkes ilan edilmesi ve diplomatik kanalların yeniden işler hale gelmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da aramasından dolayı Şentop'a teşekkür etti. Dostluğun zor zamanda belli olduğunu belirten Stefançuk, Türkiye'nin dostluğunun böyle karşılandığını ifade etti. Stefançuk, Türkiye'nin başka ülkeler gibi sadece konuşmakla kalmadığını, krizin çözümü için aktif bir tutum takındığını, bunun için ayrıca müteşekkir olduklarını bildirdi. - ANKARA

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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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