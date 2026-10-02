TBMM Başkanlığı, Kurtulmuş'un Pakistan Büyükelçisi Junaid'i kabul ettiğini açıkladı. - Son Dakika
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TBMM Başkanlığı, Kurtulmuş'un Pakistan Büyükelçisi Junaid'i kabul ettiğini açıkladı.

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TBMM Başkanlığı, Kurtulmuş\'un Pakistan Büyükelçisi Junaid\'i kabul ettiğini açıkladı.
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edildi. TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabındaki açıklamada kabulün yapıldığı bildirildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'i kabul etti" denildi.

Kaynak: DHA
Numan KurtulmuşDiplomasiPakistanPolitikaAnkaraMedyaDünyaSon Dakika

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