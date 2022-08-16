Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki

16.08.2022 15:42
Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Esnaflara yüksek gelen elektrik faturalarından dolayı esnafların zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Toprak, "Market işleten esnaf kardeşimiz elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dolayı çareyi buzdolaplarını kapatmakta bulmuş, kısıtlamaya gitmiş. Esnafımız çalışanlarının ücretini ödeyemiyor. Hayat pahalılığı Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da bütün yurttaşlarımızı mağdur etmiş durumdadır. Vatandaş elektrik faturasını ödeyemediği için çareyi dolapları kapatmakta bulmuş. Buzdolabının fişini çekmiştir. Bu kötü günler seçimden sonra sona erecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Çelikhanlı Esnaf: 'Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız' Çelikhanlı Esnaf: 'Böyle Giderse Zaten Hepimiz Kapatırız' Kadınların davetini geri çevirmeyen CHP'li Gürsel Erol, Elazığ'ın Hal köyünde okeye dördüncü oldu Kadınların davetini geri çevirmeyen CHP'li Gürsel Erol, Elazığ'ın Hal köyünde okeye dördüncü oldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet
14:24 Süper Lig'de 2. hafta müsabakalarının ardından şampiyonluk oranları değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 15:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere'den elektrik faturalarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement