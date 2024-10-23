TBMM Başkanvekili Adan: "Hiçbir terör örgütü ülkemizi yolundan döndüremez, döktükleri kanda boğulacaklardır"

Politika

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Hiçbir terör örgütü ülkemizi yolundan döndüremez, döktükleri kanda boğulacaklardır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından Başkanvekili Adan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada paylaştığı yazıyı okudu. Adan, hain terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Şehit haberi için baş sağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Hiçbir terör örgütü ülkemizi yolundan döndüremez, döktükleri kanda boğulacaklardır" dedi.

Daha sonra TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 5 dakika ara verdi. Saadet Partisi Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, şehitlere rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun. Hep beraber duyarlılık göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, "İYİ Parti grubu olarak terör örgütünü, arkasındaki iradeyi, ondan medet umanları şiddetle kınıyoruz. Allah ülkemizin birliğimi beraberliğini, sonsuza dek muhafaza etsin" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, saldırıyla ilgili olarak, "Öncelikle şehitlerimizi Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız resmi makamların tarafından yapılacak açıklamaların dikkate alınmasıdır, kara propaganda ve dezenformasyon mecralarının asla itibar edilmemesidir" diye konuştu.

DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Zamanlaması manidardır. Provokasyon olabilir" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, soğukkanlı olunmasına işaret ederek, "Teröristler en sert şekilde cezalandırılır. Teröre, terörizme asla boyun eğmeyeceğiz. En sert şekilde terörü lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'nin önemli bir kuruluş olduğu belirterek, "Zamanlamasını manidar buluyorum. Bu terör örgütü, yapanların Türkiye Cumhuriyeti bulacak yakalayacak" dedi. - ANKARA