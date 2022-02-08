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TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu Açıklaması

08.02.2022 16:51
TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Burada gerçekten bir afet halinde bir ve beraber olmamız gereken noktada, böyle bir siyaset üretmeye kalkmak, bunun üzerinden siyasi rant sağlamaya kalkmak kabul edilebilir bir şey değil. Onları yapanların zavallılıklarına veriyoruz.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Burada gerçekten bir afet halinde bir ve beraber olmamız gereken noktada, böyle bir siyaset üretmeye kalkmak, bunun üzerinden siyasi rant sağlamaya kalkmak kabul edilebilir bir şey değil. Onları yapanların zavallılıklarına veriyoruz." dedi.

Bilgiç, Isparta'daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı basın toplantısında, büyük bir mücadeleyi 4 günde sonlandırdıklarını söyledi. Bu yoğun tempo içerisinde çalışırken kendilerini üzen durumlar da olduğunu belirten Bilgiç, bir ilçe başkanını televizyonlara bağlanarak "Çok yerde, köylerde elektrik yok" gibi açıklama yaparak gerçekle uyuşmayan, tamamen yalana dayalı, provokatif bir kampanya yürüttüğünü ifade etti.

İstanbul'da yaşananın rövanşının Isparta üzerinden alınmaya çalışıldığını anlatan Bilgiç, "İstanbul'da yaşanan o azıcık kar yağışında kentin o hale gelmesine sebep olan belediye ki Belediye Başkanı İstanbul karla boğuşurken balıkçıda yemekteydi. Bunun rövanşını almaya kalktılar. Siyasi partiler buraya geldi, basın açıklaması yaptılar ama bir tanesinin aklına da AFAD'a gidip destek olma, doğru bilgiyi alma fikri gelmiyor. Kirli siyaset adın zavallılık içerisinde çıkacaksınız, açıklamalar yapacak şov üreteceksiniz." dedi.

Isparta genelinde ekiplerin çok yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran Bilgiç, şöyle konuştu:

"Bir direğin bağlantısını yapıyoruz. Son bağlantı orada. Çalışan arkadaşlarımıza çay ikramı yapıyoruz. Orada muhtarlarımız, vatandaşlarımız da var. Onlara da bu ikramı yapıyorsunuz. 'Orada elektrik istiyorlar ama zorla çay veriyorlar.' gibi kirli, zavallı siyaseti yürütmeye kalkıyorsunuz. Burada gerçekten bir afet halinde bir ve beraber olmamız gereken noktada böyle bir siyaset üretmeye kalkmak, bunun üzerinden siyasi rant sağlamaya kalkmak kabul edilebilir bir şey değil. Onları yapanların zavallılıklarına veriyoruz. Haklı olarak vatandaşımız elektriği bağlanmadığı için tepkiliydi. Sonrasında ben kendisine telefonumu verdim. 5 dakika sonra muhtarlıktan çıkarken vatandaş aradı, 'Elektriğimiz geldi teşekkür ediyoruz.' dedi. Bunları yaşamadan bu mücadelenin içerisinde olmadan vatandaşın bütün derdiyle sorunuyla dertlenmeden bunları anlayamazsınız."

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Süreyya Sadi Bilgiç, Siyaset, Isparta, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


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