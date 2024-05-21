TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Etki ajanlığı her şeyi casusluk faaliyetine dönüştürebilir - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Etki ajanlığı her şeyi casusluk faaliyetine dönüştürebilir

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek etki ajanlığı konusunda uyarılarda bulundu. Karaca, etki ajanlığı kapsamında her şeyin casusluk faaliyetine dönüşebileceğini ve hukukta bir virgül, nokta veya yorumun ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

21.05.2024 14:01
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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Etki ajanlığı kapsamında her şey casusluk faaliyetine girebilir. Hukukta bir virgül, nokta, ve veya çok ciddi yorumlamalara sebebiyet verebilecek, ağır sonuçlara sebebiyet verebilir" dedi.

Karaca, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni(PMD) ziyaret etti. Karaca, tüm toplumun Parlamento Muhabirlerinden kulis bilgilerini takip ettiğini belirterek, toplumun Parlamento Muhabirleri aracılığıyla kendisi için yapılanları öğrendiğini ifade etti.

Karaca, yeni Anayasa ile ilgili olarak "Yeni Anayasa'nın geleceğini düşünmüyorum. Ama o çalışmaların süreceğini ve gündemde kalacağını görüyorum"

Karaca, tasarruf genelgesi olarak, "Divan üyeleri olarak biz ne yapabiliriz? Yasama olarak ne yapabiliriz gündeme getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaca, bir öğretmenin öğrenciye aç olup olmadığının sorulması üzerine, çocuğun aç olmaya alıştık demesine ilişkin olarak, "Bir çocuğun açlığa alışması kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda Meclisin mutlaka çalışma yapması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir araya gelip okullarda bir öğün ücretsiz yemek konusunda mutlaka ve mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Karaca, etki ajanlığı konusunda "Etki ajanlığı kapsamında her şey casusluk faaliyetine girebilir. Hukukta bir virgül, nokta, ve veya çok ciddi yorumlamalara sebebiyet verebilecek, ağır sonuçlara sebebiyet verebilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Etki ajanlığı her şeyi casusluk faaliyetine dönüştürebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca: Etki ajanlığı her şeyi casusluk faaliyetine dönüştürebilir - Son Dakika
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