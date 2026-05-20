TBMM'de 19 Mayıs Coşkusu: 'Yaralı Devin Doğruluşu'

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "19 Mayıs, yaralı bir devin doğruluşu, bir milletin küllerinden doğuşudur. 19 Mayıs, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle andı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösteren Özdağ, "Uluslararası deniz sularında müdahale ediyorsun. Sen, 1967 yılından beri Birleşmiş Milletler'in hiçbir kararını dinlemeyen, eşkıya, faşist, soykırımcı bir devletsin." dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze'de yaşanan katliama karşı dünyada farkındalık yarattığını dile getiren Özdağ, "Gelin, Pedro Sanchez'i bu Meclis'e getirelim ve konuşturalım. Hükümete de 'Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterin' diyorum." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Çanakkale'deki bir hakimle bazı yargı mensuplarına yönelik basında yer alan iddialara değinerek, bu tip olayların ülkenin ve vatandaşların yargıya olan güveninin, aynı zamanda yargıdaki insan kalitesinin resmi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa ziyaretinde vatandaşları dinlediklerini, kendilerine Ceylanpınar ilçesinde son bir haftada 5 gencin intihar ettiğinin söylendiğini aktaran Poyraz, bu konunun üzerine gidilmesini istedi.

Hantavirüs ile ilgili dünyanın birçok noktasında birçok ülkenin alarm durumuna geçtiğini ifade eden Poyraz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de başına felaket gelmeden önce, bugüne kadarki uygulamalardan da biraz ders çıkararak, felaket geldikten sonra yasaklamalarla değil, felaketler gelmeden önce tedbir mekanizmalarını aktive ederek bu sürece ilişkin hazırlıklarının olup olmadığını iyi gözden geçirmesi, sanıyorum bu konuda da lokomotifin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerekiyor."

"Türk gençliğinin sarsılmaz irade beyanıdır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, esareti elinin tersiyle iten Türk milletinin bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümünü gururla idrak ettiklerini belirtti.

19 Mayıs'ın küresel emperyalizmin kuşatmasına karşı şahlanan bir milletin diriliş destanının başlangıcı olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle konuştu:

"19 Mayıs 1919'daki sarsılmaz irade, bugün de 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla dipdiri yaşamaktadır. Ekilmek istenen nifak tohumlarını yerle yeksan edecek yegane kudret bu milli diriliştir çünkü iyi bilinmelidir ki bu kutlu yürüyüşte yorgunluğa, yılgınlığa, tembelliğe, teslimiyete ve umutsuzluğa asla yer yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ni zirveye taşıyacak olanlar çağın pusulasız rüzgarına kapılan bir yaprak değil, fırtınalara yön veren bir kaynak olan Türk gençliğidir."

Akçay, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmetle anarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nın düzenlendiğini anımsatan Akçay, "Bu kurultay yalnızca bir gençlik buluşması değildir. Bu kurultay Sayın Genel Başkanımızın dünkü tarihi hitaplarında veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi al bayrağın altında şahsiyetini, bozkurtlu mavi sancağın gölgesinde gençlik düşlerini büyüten, kızılelmanın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğinin sarsılmaz irade beyanıdır." dedi.

Kırım Tatar Türklerinin, 1944'te öz vatanlarından, ata topraklarından koparılarak insanlık dışı bir sürgüne mahkum edildiğini ifade eden Akçay, sürgünde şehadet şerbeti içen Kırım Tatar Türklerini rahmetle andı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kelepçeli muayene ve tedavinin insanlık onuruna aykırı bir prosedür olduğunu söyleyerek, "Kelepçeli muayene dayatması son bulmalıdır." dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatarak, bayramda birçok insanın bayram sevincini yaşayamayacağını aktaran Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Halihazırda bayram ikramiyesine bir zam bile yapılmadı. Bu nedenle birçok insanın aslında bayram tadında bir bayram kutlayamayacağını biliyorum fakat her ne olursa olsun bayramların yeniye vesile olduğu umuduyla gerçekten bayramın ülkemize, halklarımıza barışı, eşitliği, özgürlüğü, mutluluğu, huzuru ve refahı getirmesini bütün içtenliğimle diliyorum. Bu bayram barışa vesile olsun."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de bir saldırganın lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaraladığını hatırlattı.

Olaya 5 saat müdahale edilmediğini dile getiren Başarır, şöyle konuştu:

"Bireysel silahlanmayla ilgili yeterli mücadeleyi vermiyoruz. Defalarca kanun teklifi verdik. Umut Vakfı'nın verileri ortada. Son 12 yılda Türkiye'de 41 bin 420 silahlı şiddet olayı olmuş, 26 bin yurttaşımız ölmüş. Biz ne yapmışız Meclis olarak? Biz Meclis olarak ruhsatsız silahın cezasını artırmış mıyız? Her ruhsatsız silah ve mermi, bir cinayetin habercisidir. Meclis kulak ardı edemez, ruhsatsız silah, bireysel silahlanmayla ilgili düzenlemeleri yapmak boynumuzun borcu."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başarır, "Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk." dedi.

"Suç işleyen her kimse muhakkak cezasını alacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 19 Mayıs'ın, Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu, Samsun'da istiklal meşalesinin yakıldığını, Kurtuluş Savaşı'nın başladığını anımsattı.

Zengin, 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Çanakkale'deki bir hakimle ilgili iddialara değinen Zengin, hakimin Adalet Bakanlığı tarafından açığa alındığını anımsattı.

Olayla ilgili Adalet Bakanlığının elinden geleni yaptığını vurgulayan Zengin, HSYK'nın da devreye girdiğini söyledi.

Zengin, "Bu süreçler tamamlanacaktır ve alması gereken bir ceza varsa da hakim, savcı hiç fark etmez, suç işleyen her kimse muhakkak cezasını alacaktır." dedi.

Mersin'deki silahlı saldırıya da değinerek yaşananların çok üzüntü verici olduğunu söyleyen Zengin, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da da böyle çok benzer bir olay yaşandı, orada da 2 polisimiz şehit oldu. Bunları yan yana koyduğumuzda sadece 'akıl sağlığı yerindedir' deyip geçilemeyecek bir mesele, her anlamda bunu değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bireysel silahlanmayla ilgili olarak da daha sıkı bir şey yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Başta milletvekilleri olmak üzere ben de bireysel silahlanmaya karşı olan insanlardan biriyim. Milletvekillerimize de sormak lazım. Kaç vekil arkadaşımızın kaçar tane silahı var? Bu da önemli. Eğer bir şey yapacaksak önce kendimizden başlamamız lazım."

Meclis Başkanvekili Celal Adan da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adan, "19 Mayıs, yaralı bir devin doğruluşu, bir milletin küllerinden doğuşudur. 19 Mayıs, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu destanı yazanları rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene." sözlerini sarf etti.