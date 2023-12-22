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TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika
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TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve diğer kurumların 2024 yılı bütçe görüşmelerine başladı. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanlığı yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kurumların bütçeleri ele alınacak.

TBMM\'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı
22.12.2023 - 11:11,
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TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

Kaynak: AA
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Sırrı Süreyya Önder, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı - Son Dakika
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