TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (3) - Son Dakika
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TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (3)

23.04.2022 17:10
TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (3)

HDP'Lİ BEŞTAŞ: MECLİS'TE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU KURALIMHDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomik faaliyette çalışan 720 bin çocuk işçinin bulunduğunu söyleyerek, "Çocuklar risk altında.

HDP'Lİ BEŞTAŞ: MECLİS'TE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU KURALIM

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomik faaliyette çalışan 720 bin çocuk işçinin bulunduğunu söyleyerek, "Çocuklar risk altında. Meclis'in, çocukların yaşam hakkı ve ana dilde eğitim hakkı başta olmak üzere tüm haklarını güvence altına alan bir ortamı yaratmamış olması en büyük demokrasi ayıbıdır. Bu konunun siyaset üstü tutularak parlamentonun adım atması, çocuklara karşı hepimizin tarihi bir sorumluluğudur. Buradan çağrı yapıyorum; gelin, Meclis'te çocuk hakları daimi komisyonunu kuralım, ikinci bir adım olarak da çocuk hakları bakanlığının kurulması için yasal süreci başlatalım. Nüfusun üçte 1'ini oluşturan çocuklara dair bir çocuk hakları siyaseti yoktur. Biz çocukların istismara uğramadığı, yoksulluğun kader kılınmadığı, sağlıklı şartlarda eğitim ve barınma hakkından yararlanabildiği bir ülke istiyoruz" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: ESKİ SİSTEME DÖNME ARZUSU SİYASİ GERİCİLİKTİRMHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise son 60 yıl içinde vesayet ve darbe girişimlerine maruz kalan Meclis'in 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından bombalandığını anımsatarak şöyle konuştu: "Alçak darbe girişimi, milli iradeyi boğma, vatanı parçalama, ülkeyi emperyalistlere teslim etme girişimiydi. Bizler o gece, bu çatı altında toplanarak millet iradesine, Meclisimize sahip çıktık. Aziz milletimiz, tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, işgalcilere ve onların iş birlikçilerine gereken cevabı vermiş ve Meclisimiz 'gazi' unvanını yeniden kazanmıştır. TBMM; 14 parti, 5 grup ve 7 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, temsilde adalete ve sandalye dağılımları itibarıyla uzlaşmacı bir yapıya sahiptir. Meclisimiz kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Mühür vurulmuş; vesayet odakları, darbeler ve hükumet krizleriyle yaşanan istikrarsızlıklar tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki atılımlarının yolunu açmıştır. Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir."İYİ PARTİ'Lİ TATLIOĞLU: İŞE MECLİS AÇARAK BAŞLADILARİYİ Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise, "Yaklaşık 100 yıl önce bu ülkenin istiklal mücadelesine karar verenler işe bir ordu kurarak başlamadılar, işe bir Meclis açarak başladılar. 100 yıl önce bu mücadeleyi yürütenler, özgürlük mücadelesini milli egemenliğe dayandırdılar, hukukun müdafaası çizgisine taşıdılar ve meşruiyeti ve ahlaki üstünlüğü bu mücadelenin ön koşulu olarak kabul ettiler. İmparatorluğumuzun kurmayları olan İstiklal Savaşı'mızın bu kahramanları ve aynı zamanda cumhuriyetimizin yüksek vizyonu kadroları o şartlar altında bile ilkesel duruşlarını göstermeyi bilmişlerdir. Bizim kurucu değerlerimiz böyledir; işgal altındayken dahi milli egemenlikten ve hukuktan, müzakereden ve istişareden vazgeçmemektir, yegane meşruiyet kaynağı olarak milleti görmek ve yalnızca millete dayanmaktır. Türk devleti böyle kurulmuştur, evveli de budur, ahiri de budur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından '23 Nisan' özel oturumu sona erdi.


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Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Türkiye, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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