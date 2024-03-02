TBMM'de 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

TBMM\'de 8. Yargı Paketi\'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

02.03.2024 00:39  Güncelleme: 00:41
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TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı - Son Dakika
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