TBMM\'de 8. Yargı Paketi\'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Akyazı'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapılamayacağını belirtti. Destici, belediyeleri ilkeleriyle yöneteceklerini ve terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerde ittifakların olabileceğini ancak terör örgütünün partisi olanlarla işbirliği yapılamayacağını ifade etti.
Emekli bayram ikramiyelerini de içeren 42 maddelik Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, milyonlarca emekli, gelecek Ramazan Bayramı'ndan önce belirlenen takvim çerçevesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak.
Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri, Tazminat Komisyonunca karara bağlanacak.
Kamuoyunda ''8. Yargı Paketi'' olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, vefa göstermenin partiyi iktidar yaparak gerçekleştirilebileceğini belirtti. Özel, vefa ve onur ödüllerinin seçim kuruluna teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti. Programda Türkiye Vefa Ödülü eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e, Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü de görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri yaşandı. Birçok ilde müdürler atanırken, bazı illerde görevden alınan müdürlerin yerine yeni isimler görevlendirildi.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı ve yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü atandı. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürü Kayseri'ye, Van İl Emniyet Müdürlüğüne ise yeni bir atama yapıldı. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne de yeni bir isim atandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, önümüzdeki günlerde İsrail işgali altında bulunan Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladığı esnada, sehven Gazze yerine iki kez ''Ukrayna'' demesi dikkat çekti.
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