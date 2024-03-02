TBMM\'de 8. Yargı Paketi\'nde yer alan emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı

Bakanlık ve kamu kurumlarında atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Mersin İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü de görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri yaşandı. Birçok ilde müdürler atanırken, bazı illerde görevden alınan müdürlerin yerine yeni isimler görevlendirildi.