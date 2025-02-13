TBMM'de Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi kabul edildi, eğitim programları oluşturulacak.

13.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programları, hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlıkla, hakim ve savcılar için Hakimler ve Savcılar Kuruluyla işbirliği içinde hazırlanan yıllık eğitim planı dahilinde düzenlenecek.

Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınacak.

İhtiyaç duyulması halinde yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde, avukatlar, noterler, hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenebilecek. Bu programlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülecek.

Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek.

Akademi, hakim ve savcılara yönelik uzmanlık ve sertifika programları, avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında çalışan diğer kişilere yönelik sertifika programları düzenleyebilecek.

Yatılı tesisler kurulacak

Akademinin gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, yardım, bağış ve vasiyetler, eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler, yayın gelirleri, Akademiye ait taşınır ve taşınmaz malların gelirlerinden oluşacak.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz, bunların haricindeki Akademi hizmetleri ise ücretli olacak. Akademi tarafından yatılı tesisler kurulacak.

Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak.

Görüşmelerden

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kanun teklifini eleştirerek, "Derece yaptığı halde hakimlik mülakatından elendiği için intihar eden Mert'in 40'ı bile çıkmadan, hakimlik kurasında Erdoğan'a akrabalarını tanıştırıp şov yapanların teklifini görüşüyoruz." dedi.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 30 Ocak'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, doğrudur, benim kardeşimin oğlu hakim oldu. Oradaki gençlerin tamamı hakim ve savcı. Bir sınavı geçmişler, mülakatı geçmişler, dönemsel sınavlarını geçmişler ve bitirme sınavını da vermişler ve kurayla hangi şehirde görev yapacakları belli olacak. Aslında, teknik olarak baktığınızda kurumsal bir seremoniden değil bir törenden bahsediyoruz. Törende, ben yerimde oturduğumda sorun yok ama sadece ve sadece kendisini tebrik ettiğimde, tebrik ederek onore ettiğimde bunun problem olduğunu ve bunun bir etki olduğunu söylüyorsunuz. Oraya gelen bütün gençler hakkıyla bu sınavı kazanmışlardır ve onları da asla kimsenin gölgelemeye hakkı yoktur. Burada bir genci tebrik etmek, yargıyı nasıl etkilemek olabilir ki? O sebeple, yapılan bu saldırıların hepsini reddediyorum."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin 17'nci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:25 Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
09:17 Ekonomide nefesler tutuldu Herkes kritik açıklamaya odaklandı Ekonomide nefesler tutuldu! Herkes kritik açıklamaya odaklandı
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 02:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.