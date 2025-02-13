TBMM'de Adalet Akademisi Teklifi Kabul Edildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, meslek öncesi ve meslek içi eğitim ve öğretim programları, hakim ve savcı yardımcıları için Bakanlıkla, hakim ve savcılar için Hakimler ve Savcılar Kuruluyla işbirliği içinde hazırlanan yıllık eğitim planı dahilinde düzenlenecek.

Yıllık eğitim planı ile eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasında yüksek mahkemeler ve hukuk fakülteleri ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınacak.

İhtiyaç duyulması halinde yıllık eğitim planı haricinde eğitim ve öğretim programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlenebilecek.

İlgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde, avukatlar, noterler, hukuk ve adalet alanında görev yapan kamu personeli ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenebilecek. Bu programlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülecek.

Bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşılması amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yabancı yargı mensuplarına yönelik yurt içinde veya yurt dışında eğitim ve öğretim programları düzenlenebilecek.

Akademi, hakim ve savcılara yönelik uzmanlık ve sertifika programları, avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında çalışan diğer kişilere yönelik sertifika programları düzenleyebilecek.

Yatılı tesisler kurulacak

Akademinin gelirleri, genel bütçeden yapılacak hazine yardımları, yardım, bağış ve vasiyetler, eğitim, öğretim ve diğer hizmetlerden alınacak ücretler, yayın gelirleri, Akademiye ait taşınır ve taşınmaz malların gelirlerinden oluşacak.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz, bunların haricindeki Akademi hizmetleri ise ücretli olacak. Akademi tarafından yatılı tesisler kurulacak.

Akademinin denetimi, adalet müfettişlerince yapılacak.

Görüşmelerden

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kanun teklifini eleştirerek, "Derece yaptığı halde hakimlik mülakatından elendiği için intihar eden Mert'in 40'ı bile çıkmadan, hakimlik kurasında Erdoğan'a akrabalarını tanıştırıp şov yapanların teklifini görüşüyoruz." dedi.

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 30 Ocak'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Evet, doğrudur, benim kardeşimin oğlu hakim oldu. Oradaki gençlerin tamamı hakim ve savcı. Bir sınavı geçmişler, mülakatı geçmişler, dönemsel sınavlarını geçmişler ve bitirme sınavını da vermişler ve kurayla hangi şehirde görev yapacakları belli olacak. Aslında, teknik olarak baktığınızda kurumsal bir seremoniden değil bir törenden bahsediyoruz. Törende, ben yerimde oturduğumda sorun yok ama sadece ve sadece kendisini tebrik ettiğimde, tebrik ederek onore ettiğimde bunun problem olduğunu ve bunun bir etki olduğunu söylüyorsunuz. Oraya gelen bütün gençler hakkıyla bu sınavı kazanmışlardır ve onları da asla kimsenin gölgelemeye hakkı yoktur. Burada bir genci tebrik etmek, yargıyı nasıl etkilemek olabilir ki? O sebeple, yapılan bu saldırıların hepsini reddediyorum."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, teklifin 17'nci maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.