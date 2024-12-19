TBMM'de Başörtüsü Tartışması - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Başörtüsü Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda başörtüsü üzerine tartışmalar yaşandı, farklı partilerden sert eleştiriler geldi.

19.12.2024 09:31
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TBMM Genel Kurulu'nda başörtüsü tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

AK Parti İstanbul Milletvekilli Nilhan Ayan Kürtlerin Siyonist İsrail'in piyonu olmaktansa Türk milletinin asli unsuru olacaklarını söyleyerek, "Çünkü bu coğrafyanın umudu Türkiye'dir. Türk, beklenendir. " 'Osmanlı'nın artığısınız.' dediklerinde kahroluyorum." diyen Kerküklü ninenin, "Bizi kimlere bırakıp gidiyorsunuz?" diyen Şamlı dedenin umududur Türkiye. "Türkiye için dua etmeden seccademi kaldırmam." diyen Bosnalı teyzenin, "2 patik ördüm, köyüme ilk gelen Türk askerine vereceğim" diyen Ahıskalı gelinin umududur Türkiye. Şehadet parmağını İsrailli askerlere uzatıp "Bir gün gelecekler." diyen, ağlayan Gazzeli çocuğun umududur Türkiye" diye konuştu.

Türkiye'de başörtüsü sorununa dikkat çeken Ayan, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız'ın 'Senin başörtünü de mi çıkardılar? Senin başörtünü de mi çıkardılar? Sizin başörtünüzü de mi aldılar' ifadelerini kullandı.

Tahtasız, Ayan'a emekliden, yoksuldan yana olmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Metmet Tahtasız'a tepki göstererek, "Başkanım, maalesef, hani burada hep bir temiz dilden bahsediyoruz ya, Sayın Vekilimiz, hatibimiz konuşurken Sayın Vekil burada oturduğu yerden "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" diye laf atıyor yani. Bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu, kesinlikle kabul edilemez, bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir, burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu cümlelerin bir daha bu Genel Kurulda duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başörtüsü sorunu kalmadığını hatırlatarak, "Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz. Biz bu tartışmaları geri bırakmış olmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Başörtüsü Tartışması - Son Dakika

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